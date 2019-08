CANNABIS: Wir sind Long in APHRIA!

Mit dem Raketenstart ins Wochenende! Aphria reizt den Zielbereich aus und startet dann mit einem Sprung von +28% in den Handelstag. Wir wollen an dieser Stelle noch einmal das letzte Update vom 28.07.2019 in Erinnerung rufen:

„Wir gehen hier primär davon aus, dass der Markt kurz vor einer Bodenbildung steht und anschließend ohne Weiteres das Potenzial auf eine Verdopplung hat. Hierzu wollen wir den Markt im ersten Schritt über C$8.43 sehen, um jedoch ein Tief in Stein zu meißeln, bedarf es eines Ausbruches über C$10.70. Aphria steht somit unmittelbar vor einem Tief.“

Dies konnte heute eindrucksvoll bestätigt werden und der Markt steht deutlich über der ersten wichtigen Marke von C$8.43. Wir sind hier bekanntlich mit einer Alpha Position seit $9.03 Long und werden an dieser auch weiterhin festhalten. Über C$10.70 werden wir Anfangen die nächsten strategischen Long-Positionierung in den Markt zu werfen, dazu dann weitere Kurznachrichten mit genauen Einstiegsbereihen per E-Mail.

Zusammengefasst, markiert Aphria mit dem heutigen Kurssprung einen guten Startschuss, um die erwartete Aufwärtsbewegung in Richtung neuer Hochs auf den Weg zu bringen. Das nächste ausführliche Update erscheint morgen, Sonntag den 04.08.19 per E-Mail.

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Aphria:

Risiko: Gering

Unser Kaufkurs: C$9.03

Unser Stopp: Alles weitere im Update

(Erklärung Alpha Position: https://hkcmanagement.de/de/unsere-tradingstrategi/#Alpha-Position)

