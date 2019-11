CANNABIS / WEED MD - Die Betonschuhe bleiben angeschnallt!

WEED MD: WMD // ISIN: CA9485251008

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 99%

Die Betonschuhe bleiben fest angeschnallt in WEED MD und der befindet sich wie erwartet auf direktem Weg in Richtung deutlich tieferer Notierungen im Bereich von C$0.70. Von einem imminenten Ausbruch gehen wir im weiteren Verlauf somit nicht aus, solange sich WMD unter C$1.47 und letztlich C$1.24 hält. Im letzten Update schrieben wir:

„Wer hier auf der Unterseite noch das Potenzial von 50% mitnehmen und den Markt auf der Shortseite handeln möchte, sollte sich mit Stopps über C$1.35 und letztlich $C1.47 orientieren. Auf die Longseite werden wir hier noch nicht aufspringen, da wir den Markt primär weiter in Richtung Süden abdrehen sehen.“

Wer dem Markt hier auf der Shortseite gefolgt ist, kann die Positionierung mit einem Stopp auf dem Einstand oder schlicht über C$1.24 absichern, um das Risiko zu minimeren. So konnte der Markt seit dem letzten Update knappe 15% abgeben und hat noch weitere 20% - 35% auf der Unterseite vor sich. Wir sollen hier noch einmal hervorheben, dass dieser Titel von Woche zu Woche interessanter wird, um eine Alpha-Position zu hinterlegen, da sich diese schon bald sehr günstig aufbauen lassen wird und nach oben das Potenzial von mehreren hundert Prozent birgt. Wir werden auch bei WEED MD den genauen Einstieg und das Positionsmanagement übernehmen und per E-Mail an unseren Verteiler verschicken!