CANNABIS - Total verklatscht!

WEED MD wird heute Chart Chirurgiert!

Ei, ei, ei, die Bären sind sowas von druff. Da ist bestimmt nicht nur Tabak im Spiel! Da fallen jegliche Hemmungen und Hüllen (kan$1.71 und kan$1.46). Es ist also mitten in der Nacht und die Party der Bären steuert auf ihren absoluten Höhepunkt zu. Und wie es so ist, kämpfen die ersten schon mit leichter Müdigkeit. Diese wird dann aber schnell überwunden, sodass bis zur Afterhour vollends eskaliert wird!!

Die angesprochene Müdigkeit einiger Bären könnte sich als leichte Zwischenerholung im Chart niederschlagen. Wir sollten uns dann aber nicht zu früh freuen, denn wir bleiben dabei: es geht abwärts Richtung kan$0.70.

Eine Restwahrscheinlichkeit für ein anderes Szenario gibt es, aber das ist höchstens noch mit einem Nanomikroskop messbar. Das menschliche Auge versagt hier völlig, sodass wir es nur andeutungsweise im Chart stehen haben (alt.i und alt.ii in beige). Mit anderen Worten: wenn wir jetzt nicht richtig impulsiv mindesten die kan$1.71 niederrennen, wird die Bude voll verklatscht!

Wir sind nach wie vor NICHT investiert in Weed MD und bleiben auch bis auf Weiteres auf der Seitenline und lassen uns weiter von diesem wunderschönen Schauspiel unterhalten. Das gefällt uns freilich schon allein deshalb sehr gut, weil kaum ein Tag vergeht, an dem man auf einschlägigen Portalen lesen kann, dass der Cannabis-Markt eine Million Prozent macht. Und das in nur wenigen Tagen.

Die ganzen Storys kennen Sie doch auch schon vom Gold und Bitcoin. Wir warten lieber auf den richtigen Moment und nehmen uns dann Chart Chirurgisch 40%-60% aus dem Trade. Wenn Sie das 7-8 mal im Jahr machen, über mehrere Märkte hinweg aus dem Cannabis Paket, wird Ihr Depot wahre Wunder erleben. Testen Sie unsere Performance! www.hkcmanagement.de

Kommenden Sonntag, den 23.06.2019 werden wir folgende Analysen per E-Mail verschicken:

Canopy Growth und Organigram