CANNABIS Emerald Health - Kurz vor dem Rallye Start!

In Emerald Health wird der Rettungsanker geworfen und die Bremsturbinen angeschmissen. So schafft es der Markt aktuell, sich mit aller Kraft im hinterlegten Zielbereich zu halten und nicht direkt auf 14 Cent durchgereicht zu werden. Zwar fängt die Indikatorenlage an, sich zu stabilisieren und dreht wieder nach oben ab.

Noch kann der Preis den begleitenden Indikatoren nicht folgen und hängt für den Moment immer noch hinterher. Dies ist mitunter ein Grund, warum wir den Markt bisher nicht von der Longseite handeln und hier keine weiteren Positionierungen aufgemacht haben. Wie bereits im letzten Update zu diesem Titel geschildert, bleibt der Markt unter C$0.78 unter Druck. So schrieben wir hierzu: „Aktuell haben somit noch die Bären das Sagen im Markt und ein Anlaufen der nächsten Unterstützung in Form der 278.6%-Extension bei 14 Cent verlaufend muss für den Moment noch mit eingeplant werden.“

Wir müssen somit nach wie vor daran festhalten, dass auch wenn das Tief zum Greifen nahe ist, uns bisher noch keine Bestätigung vorliegt, dass der Markt die seit März laufende Abwärtsbewegung bereits abgeschlossen hat, weshalb wir von Positionierungen in diesem Bereich für den Moment noch absehen.

FAZIT

Auch wenn der Markt sich im hinterlegten Zielbereich halten kann und eine Stabilisierung ausbaut, bleibt der Titel nach wie vor angeschlagen. Über C$0.78 liegt uns eine erste Bestätigung vor, dass der Markt sein Tief ausgebaut hat und sich auf dem Weg in Richtung Norden befindet. Übergeordnet bleiben wir jedoch dabei, dass die gesamte Branche vor einem Abschluss der laufenden Abwärtsbewegung steht, in deren Anschluss eine neue Rallye-Bewegung ansteht.

Dies gilt auch für Aphria Cannabis, Canopy Growth, Organigram und Aurora. Überall stehen wir kurz vor oder bereits in unseren Zielbereichen. Wenn es uns hier gelingt die richtigen Einstiege zu timen und unser Pulver für den Trendwechsel trocken zu halten, dann können dies wahrlich Multi Jahres Long Einstiege werden, die Anstiege ähnlich wie bei den Kryptowährungen vorweisen.

