CANNABIS - Canopy Growth- Stehen kurz vor Einstieg!

CANOPY GROWTH: WEED // ISIN: CA1380351009

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 99%

Der Markt verbucht zum Wochenschluss ein leichtes Minus und notiert letztlich nach wie vor unter dem ersten bedeutenden Widerstand bei C$29.29 verlaufend. Nicht auszuschließen ist somit, dass der Markt noch einmal den hinterlegten Zielbereich anlaufen wird. Auch die bisherige Aufwärtsstruktur baut sich bisher nicht fünfteilig aus, was ebenfalls für einen letzten Abverkauf spricht. Auch wenn sich der Markt bisher vonseiten der Indikatoren gut entwickelt und auch den Großteil der bisherigen Abwärtsbewegung ausgebaut hat, trauen wir den Bullen noch nicht über den Weg, weshalb wir bisher auch noch nicht auf der Longseite investiert sind.

Wie bereits im letzten Update zu Canopy geschrieben, gehen wir hier zumindest noch einmal von einer Gegenbewegung aus, die der Markt aktuell anfängt auszubauen. Unter C$18.23 ist der bisherige Aufwärtsimpuls jedoch erst einmal wieder neutralisiert und wir sehen WEED im nächsten Schritt Notierungen von C$16.41 und tiefer anlaufen.

Wir wollen hier noch einmal hervorheben, dass die Aktie noch kein Tief bestätigt hat und ein finaler Abverkauf in Richtung des in Gelb hinterlegten Zielbereiches weiterhin mit eingeplant werden muss.

Somit bleibt es noch etwas zu früh, um hier bereits auf der Longseite aufzuspringen. Dennoch sehen wir die Aktie langfristig nach dem anstehenden Boden wieder nach Norden abdrehen und den Bereich von C$42 anlaufen. Sobald wir hier anfangen, Positionierungen zu hinterlegen, werden wir hierauf in Kurznachrichten und im Trading-Room aufmerksam machen, damit niemand etwas verpasst.

FAZIT

Zwar muss, wie bereits im letzten Update zu Canopy Growth geschrieben, im nächsten Schritt von einem Anlaufen des Zielbereiches ausgegangen werden, dennoch ist das Tief hier nicht mehr weit entfernt, in dessen Anschluss wir die Aktie wieder von der Longseite begleiten werden. Unter C$29.29 und letztlich C$30.68 bleibt jedoch der Abwärtsdruck erhalten.

