CANNABIS Canopy Growth - BULLENHACK oder BULLENATTACKE?

Es ist schon schlimm, wie sehr sich Canopy Growth an unsere präferierte Bewegung hält. Wir haben es kommen sehen, dass dieses Seitwärtsgeschiebe in einer Abwärtsbewegung mündet, die sich extrem schnell entlädt. Nun, jetzt haben wir die Bullen am Spieß über dem Grill hängen und warten auf bessere Zeiten.

Keine Sorge – die kommen!

Es gibt simpel ausgedrückt 2 Szenarien wie die Wende verlaufen kann. Entweder wir drehen im Zielbereich, diese Chance bewerten wir mit 72% oder aber wir brechen nach unten durch und erhalten dann eine starke Wende. Die Chance dafür steht bei 28%.

Die Chancen stehen nun sehr gut, dass wir jetzt oder in Kürze (kan$42) eine nachhaltige Wende sehen werden. Allerdings müssen wir ganz klar in Erwägung ziehen, dass wir diese heraufbeschworene Wende erst im Bereich um kan$27 sehen werden, dann aber umso härter und nachhaltiger. Aktuell gehen wir nicht in den Markt und spekulieren, sondern werden an ganz bestimmten Kursniveaus Positionen aufstocken. Diese werden wir per E-Mail rechtzeitig bekannt geben. Sodass Ihr Verlustrisiko auf ein absolutes Minimum beschränkt wird.

