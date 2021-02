CANNABIS AKTIEN - Nicht nur was für Hobby-Botaniker!

Cannabis - Marihuana, Weed, Pot, Dope, Herb, Motha, Bud, Kush, Cannabis. Auch nicht Botaniker dürften wissen, wovon wir reden. Diese sagen umwobene Pflanze, die über 158,8 Millionen Menschen auf der ganzen Welt während ihres Lebens und über 30 Millionen jedes Jahr verwenden, hat Jahre von Krieg und Konflikt verursacht, was zu einer viel diskutierten Frage in den letzten Jahren geführt hat. Legalisieren oder nicht legalisieren? Mit dem neuen Präsidenten im Oval-Office haben die Amerikaner auch mehrheitlich und schon fast flächendeckend für eine Legalisierung in den USA gewählt. Dies zeigt sich auch in den Titeln der Branche, die hiervon massiv profitieren.

Der Nachzügler Organigram legt allein gestern über 20% zu, befindet sich seit Anlaufen des Zielbereiches bereits über 140% im Plus und steht erst am Anfang seiner Reise.

ORGANIGRAM CHART

Auch die unten beigefügte Übersicht der Titel im Cannabis Update zeigt, dass wir uns hier auf einem grünen Zweig befinden und der Markt durchweg aufwärts sprießt. Wir werden das Cannabis Updates in den nächsten Wochen um zwei weitere Titel ausbauen, um die Branche und deren Unternehmen in unseren Cannabis Update noch besser abzubilden

