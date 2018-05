CANCOM-Aktie: Gesunde Korrektur - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.



Das Papier des Münchener IT-Dienstleisters gehöre zu den absoluten Überfliegern der letzten 52 Wochen im TecDAX. Knapp 90% habe die CANCOM-Aktie in diesem Zeitraum an Wert gewinnen können. Und das zurecht, denn dank der zunehmenden Digitalisierung brumme das Geschäft von CANCOM, vor allem das Clod-Segment sorge für kräftige Umsatzzuwächse.



Nach dem Rekordhoch bei 105,20 Euro habe die CANCOM-Aktie nun aber den Rückwärtsgang eingelegt. Die Abstufung durch den Berenberg-Analysten Henrik Paganetty (von "buy" auf "hold", das Kursziel jedoch von 80 auf 94 Euro deutlich angehoben) den TecDAX-Titel am Dienstag zusätzlich in einem schwierigen Marktumfeld. Langfristig würden die Perspektiven für CANCOM stimmen, kurzfristig könnten allerdings weitere Gewinnmitnahmen einsetzen. In der Vergangenheit habe sich die CANCOM-Aktie immer wieder im Bereich der 100-Tage-Linie gefangen. In diesem Bereich - z.B. bei 84 Euro - bietet sich wieder ein Einstieg an, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2018)









Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link