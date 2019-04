CAD/JPY steht bald wieder unter Beschuss?

Das Chartbild ist relativ eindeutig. Im Big-Picture hat sich unterhalb von 82,40 ein Abwärtstrend etabliert. Die Konsolidierung, die am 25.03 eingeleitet wurde, ist nach wie vor aktiv. Es wäre somit für die nächsten Tage nicht auszuschließen, dass die Bewegung gen Süden ausgedehnt wird und der Kurs in die gewünschte Zone eintaucht. Diese fängt ab dem 83,50er Level an. Springt der CAD jedoch über 84,08, so wäre der Abwärtsgedanke vorläufig hinfällig.

Trading-Idee

Ich werde versuchen tief aus der Korrektur einen Short-Einstieg zu wagen. Sollte sich also die Range als Hindernis erweisen und uns folgerichtig in Form einer Umkehrkerze ein Umdenken bei den Anlegern signalisiert werden, wäre ein Positionsaufbau unterhalb des Candles möglich. In diesem Fall würde ich als Verwaltungsart den Bewegungshandel wählen. Das erste Ziel auf der Unterseite liegt bei 81,62. Dort ist ein Teilverkauf (1/3 der Position geplant). Der finale Punkt: 76,81.



RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

GKFX ist ein führendes, mehrfach ausgezeichnetes und international agierendes Brokerhaus aus dem Bereich des Online-Tradings mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 2009 von einem erfahrenen Management-Team gegründet und beschäftigt global derzeit rund 500 Mitarbeiter. GKFX ist auf innovative Handelslösungen für moderne Trader spezialisiert und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu einer breiten Anzahl von Forex- und CFD-Produkten über technologisch fortschrittliche Handelsplattformen. Als oberster Maßstab für seine Service- und Produktqualität dient GKFX die Zufriedenheit seiner Kunden. Reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), verfügt GKFX über die erforderlichen Zulassungen der lokalen Aufsichtsbehörden. Die Niederlassung in Deutschland befindet sich in der Finanzmetropole Frankfurt am Main und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) registriert.