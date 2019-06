CAD/JPY: Die Shorties bleiben am Ball!

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

Auch in dieser Ausgabe möchte ich mich dem Währungspaar CAD/JPY widmen. Der Kurs befindet sich nach wie vor unterhalb der Wolke, der Trend in Richtung Süden ist aus charttechnischer Sicht ebenfalls intakt. In den letzten Tagen hat sich die Stimmung etwas aufgehellt, am Donnerstag wurde jedoch eine Short-Umkehrkerze (ein erstes Anzeichen eines Umdenkens der Marktteilnehmer) ausgebildet und am Folgetag bestätigt.

Trading-Idee

Aus diesem Grund werde ich in den nächsten Stunden versuchen meine Size aufzustocken. Dafür behalte ich den Stundenchart genau im Blick. Dort hat sich mit dem Rutsch unter das Tief bei 81,21 ein Abwärtstrend ausgebildet, der in den nächsten Tagen ausgedehnt werden könnte. Ein Entry ist erneut tief aus der Korrektur ab 81,50 geplant. Das erste Anlaufziel sehe ich bei 81,12, übergeordnet ist das Level bei 80,56 als Zwischenstopp geplant. Ich empfehle an diesem Tief den ersten Teilverkauf (1/3 der Size) zu realisieren.

Wir sind noch mit der restlichen Size investiert, der Stopp liegt bei 82,82. Verwaltung: Trend/Tag







RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

GKFX ist ein führendes, mehrfach ausgezeichnetes und international agierendes Brokerhaus aus dem Bereich des Online-Tradings mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 2009 von einem erfahrenen Management-Team gegründet und beschäftigt global derzeit rund 500 Mitarbeiter. GKFX ist auf innovative Handelslösungen für moderne Trader spezialisiert und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu einer breiten Anzahl von Forex- und CFD-Produkten über technologisch fortschrittliche Handelsplattformen. Als oberster Maßstab für seine Service- und Produktqualität dient GKFX die Zufriedenheit seiner Kunden. Reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), verfügt GKFX über die erforderlichen Zulassungen der lokalen Aufsichtsbehörden. Die Niederlassung in Deutschland befindet sich in der Finanzmetropole Frankfurt am Main und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) registriert.