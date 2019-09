CAD/JPY: Das Short-Szenario hat gegriffen!

Wie es scheint haben die Bären in der heißen Zone das Zepter an sich gerissen und den Abverkauf forciert. Das nächste Anlaufziel auf der Unterseite ist natürlich das entscheidende Tief bei 78,49. Aber Vorsicht! Oberhalb von 82,07 kann die Konsolidierungsbewegung ausgedehnt werden, ein Trendbruch wäre allerdings erst über dem Level von 83,22 zu verzeichnen.

Rückblick:

Die jüngste Trading-Idee hätte zur Wochenmitte wunderbar umgesetzt werden können. Das war der Plan: Nach dem Abverkauf unter das letzte Tief bei 81,24 empfahl ich auf einen Rücklauf zu warten, um anschließend tief aus der Korrektur heraus, einen Trade zu eröffnen. Der erste Teilverkauf war bei 79,81 geplant.

Trading-Idee:

Da der Abwärtstrend auf der Stundenebene bestätigt wurde und wir nun mit einem etablierten Trend zu tun haben, ist weiterhin ein Entry möglich. Zwei Varianten sind aus meiner Sicht erfolgsversprechend. Entweder wartet man erneut auf einen Rücklauf bis 81,52, um mit einem möglichst geringen Stopp in den Markt hineinzukommen, oder man entscheidet sich für den Klassiker, den Trendhandel unterhalb von 80,97.







CADJPYH1_230919







