CAD/JPY: Heiße Zone erreicht!

Mit dem Rutsch unter das Tief bei 79,96 wurde der Abwärtstrend auf der Tagesebene bestätigt und im Nachgang weiter ausgedehnt. Das Währungspaar konnte sich allerdings im letzten Monat an der Marke von 79,00 stabilisieren und eine Erholungsbewegung starten.

Diese hat in der zurückliegenden Woche das 70-Prozent-Korrekturlevel erreicht und scheint sich erneut in Richtung Süden orientieren zu wollen. Sollte es den Shorties gelingen, das Ruder an sich zu reißen, so wäre das nächste Ziel auf der Unterseite das Tief bei 78,49. Erst oberhalb von 83,22 muss die Situation neu analysiert werden.

Trading-Idee:

Im Stundenchart dürfte ein Abverkauf unter das letzte Tief bei 81,24 den Bären in die Karten spielen. In diesem Fall empfehle ich auf einen Rücklauf zu warten, um anschließend tief aus der Korrektur heraus, einen Trade zu eröffnen. Den ersten Teilverkauf würde ich bei 79,81 in Erwägung ziehen.

Ein Tipp zum Risikomanagement:

Lassen Sie ihres guten Trades laufen, so wie ein guter Chef seine Mitarbeiter in Ruhe arbeiten lässt. Ein guter Chef mischt sich auch nur dann ein, wenn es notwendig ist. Lassen Sie ihre Leute in Ruhe arbeiten. Die guten also die Plustrades verdienen ihr Gehalt und die schlechten Mitarbeiter, also die Fehltrades, verursachen Kosten und werden ausgestoppt also gefeuert.





