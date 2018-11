CAC 40® Index: Hoffnungsvoller Doppelboden

Der französische Leitindex CAC 40® versucht sich seit gut sechs Wochen an einer Stabilisierung um den 200-Wochen-Durchschnitt und könnte damit einen temporären Boden ausbilden. Das ist zwar noch nicht der große Wurf, aber schon Mal ein Anfang.

Ohnehin hält sich der französische Leitindex vergleichsweise gut, seit den Jahreshochs bei 5.657 Punkten hat das Barometer lediglich einen Abschlag von 13,4 % Prozent einstecken müssen - beim DAX-Index waren es gut 19 Prozent. Zwar war auch hier der Oktober einer der schwersten Verlustmonate in jüngster Zeit, woraus neue Jahrestiefs bei 4.894 Zählern folgten, aber die Abschläge eben nicht so groß.

Nun macht sich im Bereich der Jahrestiefs ein hoffnungsvoller Boden breit, der zusätzlich mithilfe des gleitenden Durchschnitts EMA 200 auf Wochenbasis getragen wird. Dabei kehrte die Einsicht von Käufern vergleichsweise spät ein, denn mit dem Kursrückgang auf unter 5.000 Punkte drohte das Barometer seine Unterstützung aus den letzten beiden Jahren zu verlassen und ein Folgeverkaufssignal aufzustellen. Kurzfristig aber haben derzeit Bullen die etwas besseren Karten, dass jetzt für einen Long-Einstieg genutzt werden kann.

Abwärtstrend noch intakt

Über das Faktor-Zertifikat Long auf CAC 40® Index (WKN VN61T4) mit einem fest eingebauten Hebel von 8 können aktive Anleger auf Sicht der kommenden Tage bis Wochen an einer potenziellen Gegenbewegung an die letzten Zwischenhochs aus November um 5.165 Punkten partizipieren. Spätestens um 5.225 Zählern dürfte aber der Gegendruck von Verkäufern wieder überwiegen, wodurch an dieser Stelle auch mit einem Ende der Erholungsbewegung gerechnet werden muss. Eine vollständige Umsetzung der Strategie bietet in diesem Fall eine Rendite von gut 23 Prozent.

Boden technisch noch im Aufbau

Doch das Konstrukt steht noch auf recht wackligen Beinen, sollte sich die Wirtschaftsstimmung noch weiter eintrüben, könnte der Doppelboden floppen und Abgaben zunächst in den Bereich der Jahrestiefs um 4.894 Punkten hervorrufen. Dies würde jedoch ein Zeichen von Schwäche an Marktteilnehmer aussenden und im weiteren Verlauf womöglich Verluste auf die darunter gelegene Unterstützung bei 4.748 Punkten einläuten.

CAC 40® Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf CAC 40® Strategie für steigende Kurse WKN: VN61T4

Typ: Faktor akt. Kurs: 9,04 - 9,09 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 10,00 Euro

Basiswert: CAC 40® Index Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 4.994,98 Punkte Laufzeit: endlos

Kursziel: 5.225,00 Punkte14,41 US-Dollar Faktor: 8,0

Kurschance: + 23 Prozent Vontobel Zertifikate

