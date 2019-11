CAC 40® Index: Folgekaufsignal bestätigt

Der französische Leitindex CAC 40® hat mit dem jüngsten Vorstoß über eine mehrjährige Barriere eine äußerst zähe Seitwärtsbewegung auflösen können, womit der vorliegende Befreiungsschlag nun ein technisches Folgekaufsignal zu den Jahreshochs aus 2007 darstellt.

Die langfristige Kurshistorie beim französischen Aktienbarometer CAC 40® offenbart einst Notierungen oberhalb von 6.500 Punkten. In 2003 sowie im Krisenjahr 2009 fand sich das Barometer im Bereich von 2.500 Punkten wider, an dessen Stelle sich zuletzt wieder ein mittel- bis langfristiger Aufwärtstrend eingestellt hatte. Damit liegt nun im Bereich der zwei markanten Tiefs ein Doppeltief vor und stellt einen Boden mit größerer Ausdehnung dar. Bis Ende 2017 hielt die Aufwärtsbewegung an, anschließend ging der Index in eine grobe Seitwärtsphase zwischen 5.000 und 5.660 Punkten über. Ein zwischenzeitlicher Ausreißer gegen Ende letzten Jahres komplettierte das ganze Kursmuster schließlich zu einer inversen SKS-Formation größeren Ausmaßes. Jenes Konstrukt wurde in den letzten Wochen regelkonform auf der Oberseite aufgelöst, womit aus technischer Sicht nun ein folgerichtiges Kaufsignal vorliegt und geradewegs zu den Verlaufshochs aus Anfang 2017 weiter aufwärts führen dürfte. Eine bessere Handelsgelegenheit aufgrund der vorliegenden technischen Auswertung könnte man mittelfristig kaum erwischen.

Folgekaufsignal aktiv

Gut zweieinhalb Jahre lang mussten Investoren auf kürzlich ausgelöstes Kaufsignal warten und wurden mit einem ersten dynamischen Anstieg auf ein Niveau von 5.900 Punkten belohnt. Rechnerisch ergibt sich aber weitaus höheres Potenzial, hier liegt der Fokus ganz klar auf den Höchstständen aus dem Jahr 2007 bei 6.168 Punkten. Dies unterstützt auch die rechnerische Auswertung der inversen SKS-Formation. Verstärkt werden könnte dieser Effekt noch durch eine erneute Flutung der Finanzmärkte mit frischem Kapital, der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird nämlich eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik nachgesagt. Um am besagten Kaufsignal partizipieren zu können würde sich ein Long-Investment mit einem konstanten Hebel anbieten, hier kommt das Faktor Zertifikat Long auf CAC 40® WKN VF5PWR mit beispielsweise einem festen Hebel von 8,0 in den unmittelbaren Fokus. Insgesamt dürfte der Markt aber weiter volatil bleiben und entsprechend sensitiv auf Nachrichten zum Handelsstreit der USA mit den anderen Ländern reagieren. Ein Rückfall unter das Niveau von 5.660 Punkten könnte sich allerdings als Achilles-Ferse für das Barometer erweisen, Rücksetzer zurück auf 5.460 Punkte, darunter auf das Niveau der rechten Schulter bei 5.150 Punkten kämen in diesem Fall nicht überraschend.

CAC 40® (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf CAC 40® Strategie für steigende Kurse WKN: VF5PWR

Typ: Faktor akt. Kurs: 5,94 - 5,96 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 3,261 Euro

Basiswert: CAC 40® Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 5.893,82 Punkte Laufzeit: endlos

Kursziel: 11,32 Euro Faktor: 8,0

Kurschance: + 90 Prozent Vontobel Zertifikate

