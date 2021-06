Buntmetalle sollen vom Megatrend Grüne Energie profitieren

Die Experten der CRU Group sagen voraus, dass die Nachfrage nach Zink, Kupfer und Nickel in den kommenden zwei Jahrzehnten weiter wachsen wird – insbesondere in China, wo Konjunkturmaßnahmen der Regierungen die Nachfrage auf ein noch höheres Niveau könnten, als in Prognosen von vor Beginn der Corona-Krise angenommen!



Allerdings wird der Rest der Welt erst einmal noch daran arbeiten, die Verluste des vergangenen Jahres auszugleichen, glaubt man bei CRU, insbesondere da das Coronavirus auch weiterhin der entscheidende Risikofaktor in den Entwicklungsländern sei.



Die grüne Revolution aber, obwohl diese letztes Jahr für weniger als 5% der weltweiten Kupfernachfrage verantwortlich war, wie es bei CRU heißt, könnte die Nachfrage nach Kupfer und Nickel noch über das bislang erwartete Niveau hinaus steigen lassen. Auf jeden Fall rechnet CRU mit einem Anstieg des Kupferkonsums aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien von 700.000 Tonnen vergangenes Jahr auf 1,8 Mio. Tonnen pro Jahr auf Grund der Verwendung in Windkraft- und Solaranlagen, Elektromobilen und neuer Elektrizitätsinfrastruktur.



Den Analysten zufolge sollte aber auch Zink in den kommenden Jahren von diesem Trend zu grünen Technologien profitieren, da die Offshore-Energie einer der zinkintensiveren Clean-Energy-Bereiche sei und dieser, wenn auch von niedrigem Niveau aus, in den kommenden Jahrzehnten schnell wachsen werde.



Vor allem Solarenergie soll in Zukunft für einen immer höheren Anteil an der Nachfrage nach Feinzink sorgen, da das Metall bei Solaranlagen zur Anwendung kommt, die auf Rahmen aus verzinktem Stahl montiert werden und dabei riesige Gebiete abdecken. Darüber hinaus ist Zink, wie CRU weiter erläutert, eine entscheidende Komponente einiger Großbatterien. Deren Markt ist derzeit noch klein, habe aber das Potenzial ein schnelles Wachstum zu erfahren, was die Gesamtnachfrage aus dem Bereich grüner Energien nach Zink weiter steigen lassen würde.



Was die Auswirkungen der Entwicklungen im Markt für Elektromobile für die Buntmetallnachfrage angeht, wird in dem Bericht von einem Anstieg der Nachfrage nach Kupfer von 300.000 Tonnen 2020 auf mehr als 4 Mio. Tonnen im Jahr 2040 ausgegangen. Diese Vorhersage basiert darauf, dass das vergangene Jahr trotz der Corona-Krise offenbar einen Wendepunkt für die Branche darstellte, da unter anderem die europäischen Absatzzahlen des Elektromobilsektors die Marke von 1 Million Einheiten überschritten.



Und in Elektromobilen verwenden die Hersteller derzeit jeweils rund 80 Kilogramm Kupfer, was bis zu viermal so viel ist wie in Verbrennern.



Der Batteriesektor wird auch als großer Nickelkonsument der kommenden Jahre betrachtet und soll für fast 60% des Wachstums der Nickelnachfrage bis 2040 verantwortlich sein. Dieser Anstieg soll vor allem dadurch entstehen, dass sich Elektromobile, die nickelintensive Batterien verwenden, nach Ansicht von CRU verstärkt durchsetzen werden.





Darüber hinaus wird erwartet, dass die Nickelnachfrage auch davon profitiert, dass für die Elektromobilbatterien die Lithium-Nickel-Mangan-Cobaltoxid-Chemie (NMC) ihre Position als Industriestandard festigt. Diese bieten eine höhere Ladedichte als Batterien ohne Nickel.Allerdings, darauf weisen die Analysten hin, weisen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) mehr Marktanteile auf, vor allem in China, als die Branche vorhergesehen hat. LFP-Batterien aber würden ein Risiko für Nickel darstellen, so CRU, und mehrere OEMs (Original Equipment Manufacturer) hätten bereits Investitionen in LFP-Technologie getätigt. Sollte der LFP-Anteil größer sein als von CRU erwartet, könnte die Notwendigkeit neuer Nickelkapazitäten langfristig niedriger liegen. Es gebe längerfristige technologisch Risiken, die NMC-Batterien ablösen könnten, doch würden diese aus der aktuellen Perspektive noch mindestens ein Jahrzehnt in der Zukunft liegen, könnten aber stärker ausfallen als gedacht.Auch Zink, so die Analysten, sehe sich angesichts des Trends zu immer leichteren Fahrzeugen Herausforderungen ausgesetzt. Die Automobilhersteller versuchen durch die Gewichtsverringerung die strikteren Emissionsvorschriften einzuhalten und die Performance der Elektromobile zu optimieren.Aluminium wiederum wird angesichts des steigenden Preisunterschieds als Gefahr für Kupfer angesehen, was schon dazu geführt habe, dass der Markt für Primäraluminium von 15 auf fast 65 Mio. Tonnen gestiegen sei, während der Markt für raffiniertes Kupfer nur von 10 auf 23 Mio. Tonnen gewachsen sei.CRU wies aber auch darauf hin, dass Aluminium nicht nur billiger, sondern auch leichter sei als Kupfer, doch müsse die Querschnittsfläche von Aluminium mehr als 50% größer sein als die von Kupfer, um die gleiche Leitfähigkeit zu erreichen.Fazit:Die Zeichen bei den genannten Metallen stehen weiterhin auf Wachstum, auch wenn, wie von CRU dargestellt, Risken bestehen. Auf goldinvest.de haben wir eine ganze Reihe von Explorationsunternehmen unter Beobachtung, die von diesem Trend profitieren könnten. Dazu gehören z.B.:

Element 29 Resources (WKN A2QKKG / TSXV ECU) https://goldinvest.de/unternehmensprofile-element-29-resources-inc



Granite Creek Copper (WKN A2PFE0 / TSXV GCX) https://goldinvest.de/unternehmensprofile-granite-creek-copper-ltd



Searchlight Resources (WKN A2JRPS / TSXV SCLT) https://goldinvest.de/unternehmensprofile-searchlight-resources-inc



Pampa Metals (WKN A2QK6Q / TSXV PM) https://goldinvest.de/unternehmensprofile-pampa-metals-corporation



Brigadier Gold (WKN A2DNV3 / TSXV BRG) https://goldinvest.de/unternehmensprofile-brigadier-gold-ltd



Nickel



Group Ten Metals (WKN A2AN4B / TSXV PGE) https://goldinvest.de/unternehmensprofile-group-ten-metals-inc



Zink



Blue Moon Metals (WKN A3CM5F / TSXV MOON) https://goldinvest.de/unternehmensprofile-blue-moon-metals-inc



Einen genaueren Blick sind diese Gesellschaften unserer Ansicht nach auf jeden Fall Wert.



Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren: https://goldinvest.de/gi-newsletter

Folgen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST







Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations-und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und dritten Parteien, die im Lager der erwähnten Unternehmen stehen, oder zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den erwähnten Unternehmen ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. Zumal diese dritten Parteien bzw. die Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung zu den erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnen.