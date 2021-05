Bundestag entscheidet über Anlegerschutz

Der Bundestag hat in dieser Woche über mehrere Vorlagen zum Anlegerschutz und zur Kontrolle von Bilanzen entschieden. Darunter war auch der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf zur Stärkung des Anlegerschutzes. Mit dem Gesetz soll ein Maßnahmenpaket des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz umgesetzt werden. Kritik am Gesetzentwurf äußerte die FDP-Bundestags-fraktion. In einem Entschließungsantrag forderte sie die Bundesregierung auf, von einem pauschalen Blind-Pool-Verbot abzusehen. „Durch die eingeschränkteren Reinvestitionsmöglichkeiten der Vermögensverwalter werden in Folge verstärkt sogenannte Single-Asset-Strategien mit entsprechenden Klumpenrisiken angeboten werden. Dadurch verringert sich die Risikostreuung für die Anleger. Der Anlegerschutz wird also eher geschädigt als gestärkt. Gerade in Zeiten von Negativzinsen wird den Sparern so eine weitere Möglichkeit genommen, das eigene Vermögen zu schützen“, begründete FDP-Finanzexperte Frank Schäffler die Initiative der Liberalen.