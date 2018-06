Bundesregierung schweigt zu Steuergarantien für die UEFA

Die FDP-Bundestagsfraktion hat die Bundesregierung in einer Kleinen Anfrage zu den abgegebenen Steuergarantien im Zuge der Bewerbung des Deutschen Fußballbundes (DFB) für die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2024 befragt. Diese werde unterstützt, teilt die Bundesregierung in ihrer jetzt veröffentlichten Antwort mit. Bei der Bewerbung hat der DFB die Bundesregierung um Abgabe von Regierungsgarantien gebeten.Diese seien Teil der Anforderungen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und beinhalten auch steuerliche Garantien gegenüber der UEFA. Zu den Konditionen und zum Personenkreis macht die Bundesregierung unter Verweis auf das Steuergeheimnis keine Angaben. FDP-Finanzexperte Frank Schäffler kritisiert die Geheimhaltung: „Wer Steueroasen und deren Anonymität kritisiert, darf zu Hause nicht selbst eine schaffen. Was soll der normale Steuerzahler denken, wenn die reiche UEFA keine Steuern bezahlen muss“, so Schäffler.Die Kleine Anfrage nebst Antwort der Bundesregierung kann hier eingesehen werden.