Bundesregierung gegen Aufbau eines eigenen Registers für ’non-compliant‘ Kryptoassetserviceprovider

Das Europäische Parlament schlägt im „Markets-in-Crypto-Assets“-Verordnungsentwurf ein separates Melderegister für ’non-compliant‘ Kryptoassetserviceprovider (CASPs) vor. Außerdem soll es laut Parlament ein Zulassungsverbot in der EU für CASPs aus ’non compliant‘ Jurisdiktionen geben.



Auf schriftliche Anfrage Frank Schäfflers, Sprecher für FinTech- und Blockchaininnovationen der FDP-Fraktion, äußerte sich die Bundesregierung bzw. das Bundesfinanzministerium beiden Vorschlägen gegenüber skeptisch.



Schäffler dazu: „Das Europäische Parlament schüttet mit seiner vorgeschlagenen Kryptoregulierung das Kind mit dem Bade aus. So ist der Aufbau eines eigenen Registers für ’non-compliant‘ Krypto-Dienstleister bürokratisch, unverhältnismäßig und Doppelungen und Inkonsistenzen mit den bereits existierenden geldwäscherechtlichen Vorgaben werden riskiert. [...] Statt für jede Finanzdienstleistung eine eigene Sonderregulierung zu schaffen, sollte die Geldwäschebekämpfung bei Kryptodienstleistungen in die bestehenden Regularien integriert werden, ganz nach dem Prinzip: same risks, same rules."