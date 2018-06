Bundesregierung erwartet höhere Steuerlast für Firmen durch Brexit

Der Brexit könnte für Unternehmen in Deutschland eine höhere Steuerlastmit sich bringen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eineKleine Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler hervor. So könntenbeispielsweise die Regelungen des 1967 in Kraft getretenen und 2010sowie 2014 erneuerten Doppelbesteuerungsabkommen wieder aufleben unduneingeschränkte Geltung entfalten, sollten sie nicht mehr durch dasUnionsrecht oder andere formelle Gesetze modifiziert werden.Die Bundesregierung rechnet zudem damit, dass britischeTochtergesellschaften deutscher Unternehmen wieder komplett derHinzurechnungsbesteuerung unterliegen. „Angesichts der ungeklärtenSteuerfragen und zur Abwendung von Chaos muss der Verhandlungszeitraumzwischen der EU und Großbritannien um weitere zwei Jahre verlängertwerden“, bewertet Schäffler die Situation.