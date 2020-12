Bundeshaushalt 2021 verabschiedet

„Mit dem Bundeshaushalt 2021 haben Union und SPD die Chance verstreichen lassen, mit einer spürbaren Entlastung von Bürgern und Unternehmen einen kräftigen Wachstumsimpuls für 2021 zu setzen“, kritisiert der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler den in dieser Woche verabschiedeten Haushalt. Mit 527 Anträgen hat die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag gezeigt, wie es anders gehen könnte. So forderten die Liberalen beispielsweise die vollständige Abschaffung des Soli sowie den Einstieg in das Abschmelzen des Mittelstandsbauchs, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. „Mit der Einführung einer negativen Gewinnsteuer hätten wir Unternehmen zusätzliche Liquidität in der Corona-Krise verschafft“, benennt Schäffler einen weiteren Vorschlag.





Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema finden Sie im Infopapier der FDP-Bundestagsfraktion unter https://bit.ly/3m6AZ4m