Bundesbank- Vorstand: Bitcoin ist kein Geld

„Bitcoin ist kein Geld, sondern ein Spekulationsobjekt“, so Bundesbank- Vorstand Carl- Ludwig Thiele gegenüber dem ifo- Schnelldienst. Thiele und Co- Autor Diehl von der Bundesbank ergänzen: „Sie sind frei erfunden und vermehren sich nach einem festgesetzten Schema in virtuellen Systemen, die formal durch Mehrheitsentscheidung der Nutzer, faktisch aber nach dem Belieben einer kleinen Gruppe geändert werden können“. „Mangels Wertbasis ist der Preis für Bitcoin praktisch beliebig bis hin zum Totalverlust.“

Bereits im Frühjahr des Jahres wetterte Thiele gegen die digitale Währung Bitcoin und bezeichnete diese als „kein geeignetes Mittel um Werte aufzubewahren“.



Die Warnungen und Ausrufezeichen vor einem Investment in Bitcoin häufen sich, nachdem der Kurs in den letzten Wochen von einem Rekord zu dem anderen eilte. Jedenfalls scheinen Bitcoin und Co. nun eben keine Randerscheinung mehr zu sein und werden langsam aber sich ernst genommen. Solange auf die ausgesprochene Worte keine Taten folgen, dürften Cyberwährungen vorerst lediglich unter Beobachtung stehen. Allerdings sei angemerkt, dass Europa ein Nebenschauplatz in der Welt der Kryptowährungen ist und somit keine hohe Bedeutung hat.



Der Kurs der Leitdevise Bitcoin verweilt weiterhin oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 8.000 US- Dollar bei rund 8.200 US- Dollar. Die zweit- und drittplatzierten Kryptowährungen Ethereum und Bitcoin Cash stehlen hingegen anderen Währungen die Aufmerksamkeit. Während die Währung Ether bis zu 8 Prozent in den vergangenen 24 Stunden hinzugewinnt und ein Fünf-Monatshoch erreicht, steigt Bitcoin Cash bis um 20 Prozent auf 1.500 US- Dollar an.