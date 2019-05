Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future notierte in der bisherigen Handelswoche (Stand: Mittwoch) in einer Handelsspanne von im Tief 167,18 Prozentpunkten und im Hoch 168,04 Prozentpunkten. Am frühen Montagmorgen fiel der Euro-Bund-Future bei recht geringen Umsätzen auf sein bisheriges Wochentief. Bis Mittwochmorgen bewegte sich der Euro-Bund-Future bei steigenden Umsätzen, unter den üblichen Marktschwankungen, bis auf 168,04 Prozentpunkte nach oben. Stand Mittwochmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 167,97 Prozentpunkten.Das bisherige Wochenhoch von 168,04 Prozentpunkten entspricht dabei einer negativen Rendite von -0,172 %. Damit gelangte die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen in die Nähe des bisherigen Rekordtiefes von -0,20 % aus dem Jahr 2016.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.