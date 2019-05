Bundes-/Staatsanleihen

Turbulente Woche für den richtungsweisenden Euro-Bund-Future: War dieser am Freitag noch bei über 167 Prozentpunkten aus dem Handel gegangen, ging der Kurs direkt zu Beginn der Handelswoche auf ein zwischenzeitliches Tagestief von 166,63 Prozentpunkte zurück. Am Ende des Tages stand der Euro-Bund-Future bei 166,79 Prozentpunkten. Auch am Dienstag setzte sich diese Talfahrt fort, sodass der Euro-Bund-Future am Ende des Tages bei 166,49 Prozentpunkten aus dem Handel ging – rund ein Prozentpunkt niedriger, als noch das Tageshoch am Freitag.

Ab der Wochenmitte hingegen wandelte sich das Bild: Mittwochs zog der Euro-Bund-Future nach zwischenzeitlichem Hoch bei 166,90 Prozentpunkten bereits wieder auf einen Schlusskurs von 166,72 Prozentpunkten an. Im Laufe des Donnerstags kletterte der Euro-Bund-Future beständig weiter, sodass Stand Donnerstagmittag bereits wieder die 167-Prozentpunkt-Marke genommen wurde.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.