Bundes-/Staatsanleihen

Die Unsicherheit bei den Anlegern scheint zu wachsen, der Kurs des richtungsweisenden Euro-Bund-Futures steigt – so ließe sich die bisherige Handelswoche zusammenfassen. Verabschiedete sich der Euro-Bund-Future letzten Freitag im Vergleich zum Wochenstart mit fast einem Prozentpunkt mehr ins Wochenende, setzte sich dieser Trend auch heuer fort. Am Montag schloss der Euro-Bund-Future bei 166,52 Prozentpunkten unweit seines Tageshochs von 166,61 Prozentpunkten. Über den Dienstag hinweg und insbesondere am Mittwoch kletterte der Kurs auf ein zwischenzeitliches Hoch von 167,43 Prozentpunkten, zum Handelsschluss am Mittwoch stand der Euro-Bund-Future dann bei 166,94 Prozentpunkten. Damit nicht genug: Bis Donnerstagmittag stieg der Kurs weiter auf bis zu 167,21 Prozentpunkte an, sodass auch am Tagesende die Hürde von 167 Prozentpunkten überwunden sein dürfte. Ein erneuter Zuwachs von rund einem Prozentpunkt innerhalb einer Handelswoche scheint damit möglich. Langfristig könnte der Euro-Bund-Future gar Kurs auf das Allzeithoch von 2016 nehmen, das bei 168,68 Prozentpunkten liegt.