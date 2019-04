Bundes-/Staatsanleihen

Zu Beginn der verkürzten Handelswoche startete der richtungsweisende Euro-Bund-Future auf deutlich niedrigerem Niveau als noch in der letzten Woche. Kletterte dessen Wert letzten Mittwoch bis auf fast 166 Prozentpunkte, bewegte sich der Euro-Bund-Future am Montag lediglich in einer Spanne von 164,33 bis 164,78 Prozentpunkten und schloss schließlich bei 164,66 Prozentpunkten. Am Dienstag zeigte sich ein annähernd ähnliches Bild, als der Euro-Bund-Future zu Handelsschluss 164,60 Prozentpunkte markierte. Kursverluste hingegen gab es im Verlauf des Mittwochs – bis auf zwischenzeitliche 164,06 Prozentpunkte rutschte der Euro-Bund-Future ab und kann sich davon Stand Mittwochnachmittag (164,32 Prozentpunkte) nicht erholen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.