Bundes-/Staatsanleihen

Enge Handelsspanne für den richtungsweisenden Euro-Bund-Future in der laufenden Woche. Der Euro-Bund-Future startete mit 165,49 Prozentpunkten am Montagmorgen in den Handel. Die Intradayhandelsspanne betrug 165,14 bis 165,55 Prozentpunkte. Auch am Dienstag bewegte sich der Euro-Bund Future in einer fast identischen Spanne. Ab Mittwoch bewegte sich der Euro-Bund-Future geringfügig nach oben und schloss bei 165,83 Prozentpunkten. Auf beinahe unverändertem Niveau notiert dieser Stand Donnerstagnachmittag bei 165,77 Prozentpunkten. Die Rendite befindet sich dementsprechend mit 0,007 % nur noch knapp über der Nulllinie.