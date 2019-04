Bundes-/Staatsanleihen

Schleppender Wochenstart für den richtungsweisenden Euro-Bund-Future (Fälligkeit: Juni 2019): Ging dieser am letzten Freitag noch mit 166,34 Prozentpunkten aus dem Handel, sackte er am Montag bis auf 165,60 Prozentpunkte ab und beendete den Handelstag schließlich beim Stand von 165,67 Prozentpunkten. Machte der Euro-Bund-Future am Dienstag mit einem Schlusskurs von 166,11 Prozentpunkten noch Boden gut, folgte am Mittwoch der erneute Einbruch. Nach einem Tagestiefstwert von 165,18 Prozentpunkten schloss der Euro-Bund-Future bei 165,40 Prozentpunkten. Bis Donnerstagmittag klettert der Wert des Euro-Bund-Futures zwar wieder zaghaft und steht zu diesem Zeitpunkt bei 165,57 Prozentpunkten, befindet sich allerdings noch nicht in Reichweite zu den Werten der letzten Woche und fährt somit wohl Verluste ein.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.