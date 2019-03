Bundes-/Staatsanleihen

Finanztrends Video zu



Zum Wochenanfang setzte sich der richtungsweisende Euro-Bund-Future (Fälligkeit: Juni 2019) eher träge in Bewegung. Sowohl Tageshoch als auch Tagestief lagen am Montag und am Dienstag in etwa demselben Korridor. Dementsprechend gestaltete sich auch der Schlusskurs des Euro-Bund-Futures. Ging dieser am Montag mit 165,66 Prozentpunkten aus dem Handel, waren es am Dienstag zu Handelsschluss 165,58 Prozentpunkte. Anders dagegen das Bild am Mittwoch: Nach einem zwischenzeitlichen Tageshoch von 166,70 Prozentpunkten schloss der Euro-Bund-Future bei 166,59 Prozentpunkten. Stand Donnerstagnachmittag hält der Euro-Bund-Future dieses Level und steht bei 166,52 Prozentpunkten.Erstmals seit dem Jahr 2016 platzierte der Bund eine zehnjährige Anleihe mit negativer Rendite. Anleger zahlen dem Staat also in Form einer Rendite von -0,05% Geld dafür, dass sie diesem Geld leihen. Dies wird als Zeichen dafür gewertet, dass Anleger angesichts trüber Konjunkturaussichten bei ihrer Anlage auf Sicherheit abzielen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.