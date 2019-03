Bundes-/Staatsanleihen

Finanztrends Video zu



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future (Fälligkeit: Juni 2019) bewegte sich im bisherigen Wochenverlauf eher seitwärts. Zu Wochenbeginn tastete sich dieser zwischenzeitlich auf 164,36 Prozentpunkte heran, ging zum Ende jedoch mit 164,27 Prozentpunkten aus dem Handel. Am Dienstag erlitt der Euro-Bund-Future mit dem Tagestief von 163,63 Prozentpunkten eine kleine Delle, erholte sich aber bis Ende des Tages wieder etwas. Diese Erholung setzte sich über den Mittwoch hinweg fort, als der Euro-Bund-Future beim Stand von 164,46 Prozentpunkten abschloss. Bis zum Donnerstag kletterte der Kurs vorsichtig auf 164,64 Prozentpunkte und damit leicht besser als zu Wochenbeginn.Die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen befinden sich mit 0,082% nach ordentlichen Zuwächsen zum Wochenstart und einem darauffolgenden Abschwung wieder auf nahezu demselben Niveau wie am Montag.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.