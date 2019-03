Bundes-/Staatsanleihen

Finanztrends Video zu



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future (Fälligkeit: Juni 2019) bewegte sich im bisherigen Wochenverlauf in einer recht engen Handelsspanne. Am Montag startete dieser bei 164,61 Prozentpunkten in den Handel. Tags darauf zeigte sich der Euro-Bund-Future im Zuge der Ablehnung des ausgehandelten Austrittsabkommens zwischen der EU und Großbritannien durch dessen Parlament schwankungsfreudig. Im Tief notierte er bei 163,92 Prozentpunkten, im Hoch bei 164,74 Prozentpunkten. Am Donnerstagmittag stand der Euro-Bund-Future schließlich bei 164,32 Prozentpunkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen sank gegenüber der Vorwoche von 0,125% auf aktuell 0,08%.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.