Bundes-/ Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future startete das neue Jahr zunächst positiv, bereits am ersten Handelstag schloss der Future 0,81 Prozent im Plus, das erste Jahreshoch wurde am 03. Januar bei 165,10 Zählern erreicht. Am vergangenen Freitag wurden die Gewinne jedoch wieder zum Großteil abgegeben. Im Verlauf dieser Woche fiel der Bund-Future kurzzeitig auf ein Tief von 163,48 Zählern zurück. Die Unsicherheit an den Aktienmärkten wirkte sich im Wochenverlauf jedoch positiv auf den Anleihemarkt aus. So kletterte der Bund-Future am Donnerstagmorgen auf über 164,23 Zähler.Die Deutschen Staatsanleihen halten sich auch ohne die EZB-Käufe stabil. Zur Wochenmitte konnte der Bund eine zehnjährige Anleihe mit einem Emissionsvolumen von vier Milliarden Euro ohne Probleme am Markt platzieren.Die Renditen der deutschen zehnjährigen Staatsanleihen fielen am Donnerstag auf 0,19 Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.