Bundes-/Staatsanleihen

Die Renditen der zehnjährigen deutschen Staatsanleihen befinden sich auf Talfahrt, rentierten die deutschen Rentenpapiere Ende letzter Woche noch bei 0,288 Prozent, rentieren sie Ende dieser Woche nur noch bei 0,226 Prozent. Dies ist der tiefste Stand seit Ende Mai. Ausgelöst wurde die Talfahrt durch die FED, die trotz der Zinserhöhung am Mittwoch die Zinsprognose für das kommende Jahr senkte. Der Euro-Bund-Future kletterte am Donnerstagmorgen auf 163,89 Punkte und bewegt sich langsam in Richtung des 52-Wochen-Hochs bei 164,15 Zählern.Die Renditen der zehnjährigen US-Treasury Bonds sind nach Powells Aussagen zum Zinsentscheid nach einem kurzen Peak nach oben von 2,855 Prozent um 10 Basispunkte gefallen, am Donnerstagmorgen rentieren die zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen mit 2,765 Prozent.

Finanztrends Video zu



mehr >

Erfreulich ist in diesen Tagen der Blick nach Italien: Nachdem sich Italien und die EU im Haushaltsstreit auf eine Neuverschuldung von 2 Prozent geeinigt haben, sind die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen gesunken. Im Donnerstagstief rentieren die zehnjährigen italienischen Staatsanleihen bei 2,723 Prozent. Der Rendite-Spread zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen ist somit auf 251,2 Basispunkte gefallen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.