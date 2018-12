Bundes-/Staatsanleihen

Hinter dem Euro-Bund-Future liegt eine eher bewegungsarme Handelswoche. Nach seinem Wochenhoch am Montag bei 163,64 schloss er zur Wochenmitte bei 162,98 ab. Die Rendite für Papiere mit einer 10-jährigen Laufzeit stieg auf 0,27 Prozent. Die Renditen der amerikanischen Treasury-Bonds haben sich im Wochenverlauf etwas zugelegt und lagen am Donnerstagmorgen bei 2,908 Prozent. Mit Spannung wird die für kommende Woche angesetzte Zinsentscheidung der US-Notenbank erwartet.Nach einem Treffen zwischen dem italienischen Regierungschef Conte und dem EU-Kommissionspräsidenten Juncker wurde bekanntgegeben, dass im kommenden Jahr die Neuverschuldung weniger hoch als ursprünglich geplant ausfallen soll. Die Renditen der italienischen Anleihen fielen daraufhin am Donnerstagmorgen um 0,11 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.