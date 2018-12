Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future zündete in dieser Woche ein wahres Kursfeuerwerk und kletterte auf 163,51 Zähler. Nach einem ruhigen Montag suchten Anleger am Dienstag verstärkt sichere Häfen auf und trieben den Bund-Future auf 162,25 Punkte. Nach einem ruhigeren Mittwoch zog der Bund-Future nach den heftigen Verlusten am Aktienmarkt nochmals an. Auf eine Woche gemessen ist der Bund-Future somit um 0,75 Prozent gestiegen.Die zehnjährigen Renditen der deutschen Staatsanleihen sind auf 0,230 Prozent gesunken – so tief wie seit Mitte Juli nicht mehr. Die Renditen der zweijährigen Bundesanleihen sind auf -0,620 Prozent gefallen. Somit ist die deutsche Zinskurve nicht so flach wie die der Amerikaner.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.