Bundes-/Staatsanleihen

Die deutschen Staatsanleihen haben im Laufe dieser Woche zugelegt. Der Euro-Bund-Future eröffnete am Montag bei 160,93 Zählern und kletterte, beflügelt von den Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, bis zum Donnerstagnachmittag auf 161,26 Zähler. Die zehnjährigen deutschen Renditen sind auf 0,324 Prozent gefallen. Die zehnjährigen US-Renditen fielen auf 3,023 Prozent, die dreißigjährigen US-Renditen auf 3,318 Prozent.

Die Risikoaufschläge der italienischen Staatsanleihen sind nach versöhnlichen Tönen aus Rom auf 3,221 Prozent gefallen. Die italienische Regierung zeigte sich der EU-Kommission gegenüber etwas freundlicher und bot an, das geplante Defizitziel um 0,4 Prozent zu senken. Zwar wären auch 2,0 Prozent deutlich über dem, was die EU-Kommission als tragbar erachtet. Der Renditespread zwischen Bundesanleihen und italienischen Staatsanleihen ist dennoch auf 289,5 Basispunkte gesunken. Da die EU jedoch dennoch bereits Mitte Dezember ein Strafverfahren gegen Italien einleiten will, bleibt abzuwarten, wie lange der Spread von unter 300 Basispunkten gehalten werden kann.