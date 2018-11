Bundes- / Staatsanleihen

Im Gegensatz zum Aktienmarkt wurde der Euro-Bund-Future in dieser Woche von grünen Vorzeichen beherrscht und konnte sich im Bereich von 160 Zählern stabilisieren. Es wurden sogar Versuche unternommen, die 161-Zähler-Marke anzulaufen und zu durchbrechen. So liegt die Wochen-Performance bei +0,28 Prozent – die Zwei-Wochen-Performance sogar bei +0,87 Prozent. Die Rendite der deutschen Staatsanleihen ist auf 0,369 Prozent gefallen.Die Renditen der amerikanischen Treasury-Bonds haben sich im Wochenverlauf nicht sonderlich bewegt. Die italienischen Staatsanleihen rentieren derzeit bei 3,485 Prozent – dies sorgt für Sorgenfalten beim italienischen Vizepremierminister Salvini, der über den Risikoaufschlag, der als Misstrauen gegenüber Italien verstanden werden kann, nicht sonderlich erfreut ist.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.