Bundes- / Staatsanleihen

Sinkendes BIP und eine schwächelnde Konjunktur in Deutschland lassen den Euro-Bund-Future Anfang der Woche die 160-Zähler-Marke knacken, anschließend verweilte er in einer Seitwärtsbewegung. Am Donnerstagvormittag erwachte der Future aus seiner Trance und stieg auf über 160,70 Zähler. Die Renditen der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen fielen am Donnerstag um 10 Prozent auf 0,36 Prozent.Nachdem die italienische Regierung die Frist zur Nachbesserung des Haushaltsentwurfes hat verstreichen lassen, stiegen die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen. Der Rendite-Spread zu Bundesanleihen beträgt nun 314,5 Basispunkte.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.