Bundes- / Staatsanleihen

Nachdem Bundeskanzlerin Merkel als Reaktion auf das Landtagswahl-Debakel in Hessen ankündigte, nicht mehr für den Sitz der Parteivorsitzenden der Union zu kandidieren, sprangen am Montagmorgen die 10-jährigen Anleiherenditen kurzzeitig von 0,350% auf 0,399%, das Wochenhoch wurde am Mittwoch bei 0,403% erreicht. Entsprechend fiel der Euro-Bund-Future bis zum Montagmittag um 0,57 Punkte von 160,71 auf 160,14 Zähler. Am Dienstag startete der Bund-Future schwach bei 160,06, gewann im Tagesverlauf 0,36 Punkte. Ähnliches ließ sich auch am Mittwoch beobachten, als der Bund-Future am Vormittag von 160,08 auf 160,36 Zähler stieg.Die Renditen der italienischen Staatsanleihen haben sich im Vergleich zur Vorwoche – trotz schwacher Wirtschaftsdaten des gestiefelten Landes und den nach wie vor verhärteten Fronten zwischen Rom und Brüssel – leicht erholen und bei knapp über 3,400% einpendeln können. Der Spread zu den Bundesanleihen hat sich somit auf 302,9 Basispunkte leicht verringert.