Bundes- / Staatsanleihen

Die stürmischen Bewegungen an den Aktienmärkten spiegeln sich auch am Anleihemarkt wieder. Am Montag startete der Euro-Bund-Future bei 159,07 in die neue Handelswoche und erreichte zur Wochenmitte ein neues Monats-Hoch bei 160,33. Belastet durch den schwächelnden Euro fielen die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihen im Wochenverlauf von 0,480% auf derzeit 0,395%. Die Rendite der deutschen Bundesanleihen verloren somit im Wochenverlauf rund 1 Basispunkt mehr als die Renditen der amerikanischen Treasury Bonds. Die 10-jährigen US-Treasury Bonds rentieren aktuell bei 3,126%, zu Wochenbeginn lagen die Renditen noch bei 3,200%. Der Rendite-Spread beträgt nun 274,4 Basispunkte.