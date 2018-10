Bundes- / Staatsanleihen

Während der deutsche Aktienmarkt diese Woche vorwiegend in südlicher Richtung unterwegs war, bewegte sich der Euro-Bund-Future zunächst seitwärts. Am Mittwochabend beflügelte die Veröffentlichung des FED-Protokolls den Bund-Future und ließ ihn am Donnerstag um 0,23% auf über 159 Zähler ansteigen. Die aktuelle Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen liegt bei 0,46%.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.