Bundes- / Staatsanleihen

Zum Wochenstart zeigten die Kurse deutscher Staatsanleihen wenig Bewegung. Der Euro-Bund-Future startete am Montag bei 159,1 Prozent, die Rendite der zehnjährigen deutschen Benchmark-Anleihe lag bei 0,44 Prozent. Am Dienstag konnten die Kurse deutscher Staatsanleihen wieder etwas zulegen, brachen dann jedoch erneut ein. Der Euro-Bund-Future notierte am Mittwoch kurzzeitig bei 158,50 Prozent, die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe lag bei 0,49 Prozent.

Am Donnerstag verbuchten Bundesanleihen zum Handelsstart leichte Gewinne, bewegten sich anschließend aber erneut auf dem Niveau vom Vortag. Italienische Staatsanleihen konnten im Wochenverlauf hingegen wieder zulegen. Investoren gewinnen zunehmend ihr Vertrauen zurück, da die Regierung bei der Planung des Staatshaushalts doch dazu bereit scheint, die von der EU vorgegebene Grenze von drei Prozent Neuverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung einzuhalten.