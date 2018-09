Bundes- / Staatsanleihen

Zum Wochenstart konnten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen von den Verlusten in der vergangenen Woche etwas erholen. Der Euro-Bund-Future startete am Montag über der Marke von 163 Prozent. Ausgehend von einem Tageshoch bei 163,46 Prozent ging es jedoch wieder abwärts. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag in der Spitze bei 0,34 Prozent. Am Dienstag rutschte der Euro-Bund-Future nachmittags bis auf 162,8 Prozent. Der Abwärtstrend setzte sich am Mittwoch fort.Am Donnerstag gingen deutsche Staatsanleihen noch schwächer in den Handel, der Euro-Bund-Future startete knapp unterhalb der 160 Prozent-Marke. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,38 Prozent. Dem Rentenmarkt fehlte es in dieser Woche einerseits an Impulsen, andererseits wurde er durch die Entspannung in Italien belastet. Denn die Kurse italienischer Staatsanleihen legten zu Beginn der Woche deutlich zu, nachdem die Ratingagentur Fitch die Bonitätsbewertung des Landes bei BBB beließ und lediglich die Aussichten auf negativ senkte. Auch Meldungen über ein Einlenken der italienischen Regierungspartei Lega bei Haushaltsfragen haben die italienischen Finanzmärkte beflügelt. Die Rendite von zehnjährigen italienischen Staatsanleihen fiel am Dienstag unter die Marke von drei Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.