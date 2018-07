Bundes- / Staatsanleihen

Verluste am US-Rentenmarkt und der damit einhergehende Anstieg der US-Renditen haben die Kurse deutscher Staatsanleihen zu Beginn der Handelswoche mit nach unten gezogen. Der Euro-Bund-Future fiel am Montagnachmittag um 0,18 Prozent auf 162,16 Punkte. Damit knüpfte er an die Kursverluste vom vergangenen Freitag an. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,40 Prozent. Am Dienstag konnten sich die Kurse wieder leicht erholen, der Euro-Bund-Future stieg wieder leicht auf 162,31 Punkte an. Gestützt wurden Bundesanleihen von enttäuschenden Konjunkturdaten aus der Eurozone: Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsinstituts Markit für die Eurozone ist im Juli stärker als erwartet gefallen. Vor allem der schwächelnde Dienstleistungssektor belastete, während sich die Lage in der Industrie trotz der Handelskonflikte verbesserte. Auch die deutsche Wirtschaft verzeichnete einen überraschenden Wachstumsschub.

Am Donnerstag kam erneut Bewegung in den Rentenmarkt: Nach der unerwarteten Einigung im Zollstreit beim Treffen zwischen Jean-Claude Juncker und Donald Trump, stiegen die Renditen deutscher Staatsanleihen an. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe kletterte nach Handelsstart um 0,02 Prozentpunkte auf 0,42 Prozent. Der Bund-Future lag bei 161,98 Punkten. Die Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und Europa hatte für steigende Risikobereitschaft unter den Investoren gesorgt, weshalb vermeintlich sichere Anleihen verkauft wurden.