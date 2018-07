Bundes- / Staatsanleihen

Handelszahlen aus dem Euroraum gaben zum Wochenbeginn keine klaren Impulse am Rentenmarkt: Die Kurse deutscher Staatsanleihen gaben am Montag etwas nach. Der Euro-Bund-Future brach auf 162,44 Punkte leicht ein, nachdem er vergangenen Freitag die Marke von 163 Punkten überschritten hatte. Am Dienstag ging es weiterhin leicht abwärts, doch schon am Mittwoch kletterte er erneut über die Marke von 163 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,33 Prozent. Deutliche Kursgewinne erzielten hingegen italienische Staatsanleihen. Am Dienstag fiel die Rendite für zehnjährige Papiere um 0,11 Prozentpunkte auf 2,463 Prozent. Sie lag damit erstmals seit Ende Mai unter 2,5 Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.