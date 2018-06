Bundes- / Staatsanleihen

Der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte die Anleger zu Beginn der Woche stark verunsichert und in die als sicher geltenden deutschen Anleihen getrieben. Am Dienstag stiegen die Kurse deutscher Bundesanleihen deutlich an. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum Dienstagabend auf 161,51 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel im Gegenzug um 0,03 Prozentpunkte auf 0,37 Prozent.Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach. Zur Wochenmitte fehlten dann die Impulse – die Kurse bewegten sich kaum mehr. Auch der Euro-Bund-Future handelte am Mittwoch schwächer, mit Kursen über 161 Prozent aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Leicht belastet wurde der Anleihenmarkt zum einen durch die Erholung des Aktienmarkts von den Verlusten zum Wochenanfang. Zum anderen durch die Erzeugerpreise, die im Mai in Deutschland stärker als erwartet gestiegenen waren. Die Teuerungsrate kletterte auf 1,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte – einen höheren Stand erreichte sie zuletzt im März 2012.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.