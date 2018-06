Bundes- / Staatsanleihen

Die Staatsanleihen aus dem Euroraum konnten ihre Kursgewinne bis zum Handelsschluss am Mittwoch zunächst halten. Erneuter Tagesgewinner waren die italienischen Staatsanleihen, nachdem eine Aufstockung von vier Anleihen am Dienstag problemlos abgewickelt worden war, auch wenn es für das Land deutlich teurer als noch vor einigen Wochen geworden ist.Deutsche Bundesanleihen standen am Donnerstagvormittag vor der mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) dann unter Druck und rentierten bei 0,49 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern des Euroraums verloren Staatsanleihen an Boden. Auf den EZB-Entscheid reagierten deutsche Staatsanleihen mit einem Kursanstieg, was die Rendite von zehnjährigen Bunds im Gegenzug auf 0,44 Prozent fallen ließ. Auch der richtungsweisende Euro-Bund-Future, der am Vormittag noch auch 159,64 Zähler abgerutscht war, verzeichnete einen Anstieg auf 160,34 Punkte.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.