Bundes- / Staatsanleihen

Die Zuspitzung der Lage in Italien hat die Anleger zu Beginn der Woche in deutsche Bundesanleihen getrieben. Der Euro-Bund-Future kletterte bis zum Dienstagabend auf 162,80 Punkte. Die Flucht in die als sicher geltenden deutschen Bundesanleihen drückte die Renditen im zehnjährigen Bereich zeitweise unter 0,2 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit April 2017. Durch die politische Krise in Italien gerieten nicht nur Italiens Anleihenmärkte, sondern auch die von Portugal und Spanien unter Druck: Zehnjährige portugiesische Anleihen rentierten am Dienstag mit bis zu 2,4 Prozent – der höchste Stand seit Herbst 2017. In Spanien erhöhten sich die Renditen ebenfalls, jedoch weniger stark.