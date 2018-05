Bundes- / Staatsanleihen

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind zur Mitte der Woche deutlich gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte am Mittwochabend um 0,36 Prozent auf 159,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um sechs Basispunkte auf 0,50 Prozent. Hintergrund sind schwache Konjunkturdaten: Die Wirtschaftsaussichten für die Eurozone haben sich im Mai deutlich eingetrübt. Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone signalisieren sowohl für die Industrie als auch im Dienstleistungssektor eine Abschwächung der Wachstumsdynamik. Eine merkliche Abschwächung der Konjunktur könnte den Ausstieg der EZB aus ihrer lockeren Geldpolitik verlangsamen. Aber auch die unklare politische Lage in Italien verunsichert die Anleger und treibt sie in die als sicher geltenden deutschen Bundesanleihen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.