Bundes- / Staatsanleihen

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind zu Beginn der Woche eingebrochen. Vor allem Vorgaben aus den USA hatten auf die Kurse gedrückt Der richtungsweisende Euro-Bund-Future sank am Dienstag bis auf ein Tagestief von 157,61 Prozentpunkten, setzte jedoch am Mittwoch zu einer leichten Gegenbewegung an. Die unerwartete Abschwächung des deutschen Wirtschaftswachstums konnte die Anleger nicht verunsichern. Laut einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im vierten Quartal 2017 hatte sich die Wirtschaftsleistung noch um 0,6 Prozent erhöht, im dritten Quartal um 0,7 Prozent. Damit hat die deutsche Wirtschaft zum Jahresbeginn zwar an Schwung verloren, dennoch ist das BIP zum 15. Mal in Folge gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Deutschland befindet sich damit in der längsten Aufschwungphase seit 1991.Für Beunruhigung sorgt hingegen der Blick in die Türkei: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sorgte für Aufsehen durch die Ankündigung, die Notenbank im Falle eines Wahlsiegs im kommenden Monat stärker unter seine Fittiche nehmen zu wollen. Damit will er bezwecken, dass sie seiner vielfach geäußerten Forderung niedrigerer Zinsen folgt. Die türkischen Finanzmärkte gerieten nach diesen Aussagen am Dienstag unter Druck. Die schon seit März angeschlagene türkische Lira fiel sowohl zum Euro als auch zum Dollar auf ein Rekordtief. Außerdem stieg die Rendite türkischer Staatspapiere mit zehnjähriger Laufzeit auf einen Rekordwert von 14,29 Prozent. Hintergrund ist die hohe Inflationsrate in der Türkei: Im April ist diese auf knapp 11 Prozent angestiegen. Erdogan will trotz steigender Inflation verhindern, dass die Zinsen angehoben werden. Damit setzt er jedoch eine Spirale in Gang: Wenn die Zinsen nicht angehoben werden, wird auch die Inflation weiter ansteigen und die Abwertung der Lira beschleunigt. Die US-Ratingagentur S&P hatte Anfang Mai die Bewertung der türkischen Kreditwürdigkeit auf „BB-" gesenkt– unter anderem aufgrund der hohen Inflation.