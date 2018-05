Bundes- / Staatsanleihen

Der richtungsweisende Bund Future, der die Entwicklung zehnjähriger deutscher Bundesanleihen widerspiegelt, brach zu Beginn der Woche leicht ein und unterschritt am Dienstag wieder die Marke von 159 Prozentpunkten, die er erst in der vergangene Woche überspringen konnte. Zu dem Einbruch trugen unter anderem neue Konjunkturdaten aus Deutschland bei. Diese zeichneten ein versöhnliches Bild zum Quartalsabschluss: Nach fast durchweg schwachen Daten in den Vormonaten waren die Zahlen vom deutschen Außenhandel und aus der Industrie im März solide. Diese positiven Signale drückten die Kurse deutscher Staatsanleihen zu Beginn der Woche leicht nach unten. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen stieg im Gegenzug an.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.